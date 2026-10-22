Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию

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Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США приказывают некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию после серии нападений хуситов, сообщил представитель американского Госдепа Томми Пиготт.

"Государственный департамент США издал распоряжение о выезде государственных служащих США и членов их семей, не связанных с чрезвычайными ситуациями, только из Саудовской Аравии", - написал он в четверг в соцсети Х.

По словам представителя Госдепа, сообщения некоторых СМИ о том, что приказы о выезде распространяются и на персонал других посольств США в странах Персидского залива, являются "неточными".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотрудникам посольств США и членам их семей было приказано покинуть Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию, Катар и Бахрейн.

Представитель Госдепа отметил, что "хуситы все активнее участвуют в боевых действиях против Саудовской Аравии", которые приводят к жертвам среди гражданского населения и серьезным сбоям в передвижении.

"Охрана сотрудников департамента и членов их семей остается нашим высшим приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки", - подчеркнул Пиготт.