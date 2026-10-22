Поиск

Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию

Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - США приказывают некоторым дипломатам и семьям государственных служащих покинуть Саудовскую Аравию после серии нападений хуситов, сообщил представитель американского Госдепа Томми Пиготт.

"Государственный департамент США издал распоряжение о выезде государственных служащих США и членов их семей, не связанных с чрезвычайными ситуациями, только из Саудовской Аравии", - написал он в четверг в соцсети Х.

По словам представителя Госдепа, сообщения некоторых СМИ о том, что приказы о выезде распространяются и на персонал других посольств США в странах Персидского залива, являются "неточными".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сотрудникам посольств США и членам их семей было приказано покинуть Саудовскую Аравию, а также Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию, Катар и Бахрейн.

Представитель Госдепа отметил, что "хуситы все активнее участвуют в боевых действиях против Саудовской Аравии", которые приводят к жертвам среди гражданского населения и серьезным сбоям в передвижении.

"Охрана сотрудников департамента и членов их семей остается нашим высшим приоритетом, и мы будем продолжать предпринимать все необходимые шаги для их защиты и поддержки", - подчеркнул Пиготт.

Госдеп США Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии

 Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии

Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию

 Госдеп США приказал ряду госслужащих и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию

КСИР заявил, что собирается продемонстрировать новую авиабомбу

Президент США заявил о приближении к завершению конфликта на Украине

 Президент США заявил о приближении к завершению конфликта на Украине

Кушнер заявил о достигнутых за последние дни успехах в украинском урегулировании

Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

 Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта

Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

 Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

Китай занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3954 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов