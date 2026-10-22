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Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии

Один человек погиб, восемь пострадали в результате атаки на аэропорт в Саудовской Аравии
Фото: NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме подвергся атаке вечером в среду, сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии (GACA).

Отмечается, что один человек погиб, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Саудовская Аравия Йемен
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