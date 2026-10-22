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Сенаторы-демократы допускают расследование соглашения Трампа с Москвой по дизелю

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям американского конгресса допускают в будущем расследование сделки президента США Дональда Трампа с Москвой по поставкам российского дизельного топлива и намерены просить вовлеченные в нее частные компании из США сохранить соответствующие документы, передает корреспондент Politico Марк Саттер.

"Демократы из сенатского комитета по международным отношениям дадут указание частным американским компаниям, вовлеченным в сделку Трампа с Москвой по дизелю, сохранить документы для потенциальных будущих расследований", - написал Саттер в соцсети X со ссылкой на неназванного помощника сенатора-демократа.

По его словам, комитет "поднимет вопросы юридической ответственности компаний".

Как сообщалось, на минувшей неделе группа сенаторов США от двух партий призвала администрацию Трампа немедленно отказаться от плана по закупке дизельного топлива у России. Законодатели отметили, что Белый дом не проконсультировался с конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует закон.

Белый дом США Сенат Дональд Трамп
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