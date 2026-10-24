В Конгресс США внесен законопроект по запрету выдачи разрешений на импорт энергоносителей РФ

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В Конгресс США внесен законопроект, направленный на полный запрет выдачи разрешений на импорт энергоносителей из России и отзыв уже выданной генеральной лицензии. Текст опубликован на официальном сайте ведомства.

Законопроект, автором которого является республиканец Брайан Фицпатрик, предполагает ограничение полномочий Минфина США по выдаче каких-либо генеральных лицензий на импорт любых энергоносителей из России, а также запрещает Минфину инициировать какие-либо операции, которые обычно сопутствуют и необходимы для покупки, доставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов из РФ.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первый танкер с российским дизелем отправлен в США.