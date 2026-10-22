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Нетаньяху заявил, что Иран хочет повлиять на выборы в Израиле

Нетаньяху заявил, что Иран хочет повлиять на выборы в Израиле
Фото: AP/TASS

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что разведка его страны раскрыла планы Ирана по вмешательству в парламентские выборы, и пригрозил военным ответом, если Тегеран решит вмешаться.

"У нас есть четкие предупреждения от военной разведки и Моссада о том, что Иран и его доверенные лица рассматривают способы повлиять на выборы. Если они это сделают, это будет для них большой ошибкой, потому что мы ответим силой и мощью, которые они даже представить себе не могут", - сказал Нетаньяху в интервью газете Jerusalem Post.

По его словам, безопасность Израиля зависит от того, сможет ли иранский режим восстановить свои силы.

"Около года назад Иран был на грани создания нескольких атомных бомб. Если бы мы не начали операцию "Восстающий лев", а затем операцию "Рычащий лев", у них были бы атомные бомбы, чтобы уничтожить нас", - отметил Нетаньяху.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля после безрезультатных трёхсторонних переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана на ядерную тематику.

Парламентские выборы в Израиле должны пройти 27 октября.

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