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NYT сообщила, что Израиль и США разработали план новых ударов по Ирану

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

"Вероятными целями станут энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал", - пишет издание.

При этом, по словам источников, потенциальные удары не коснутся нефтеперерабатывающих заводов и нефтяной инфраструктуры, потому что президент США Дональд Трамп хочет предотвратить дальнейший рост топливных цен.

Согласно публикации, речь идет о "короткой, но интенсивной операции", а американские и израильские военные активизировали учения, отрабатывая ударные маневры.

Кроме того, по данным газеты, шеф Пентагона Пит Хегсет на этой неделе встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить новые удары.

Тем не менее, по мнению издания, есть основания сомневаться, что потенциальное возобновление войны будет более успешным, чем первый этап интенсивных американо-израильских ударов в феврале-апреле.

"Также далеко не факт, что г-н Трамп одобрит новые удары", - подчеркивает The New York Times, напоминая, что американский лидер неоднократно накладывал вето на планы возобновления серьезных боевых действий.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября.

Ранее в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила телеканалу Al Jazeera, что ни Израиль, ни США не планируют совместных действий против Ирана до промежуточных выборов. Президент также об этом говорил в последние недели.

Хроника 28 февраля – 22 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Израиль Конгресс США
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