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Трампу предложили план трехдневной интенсивной военной операции против Ирана

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает новый план военной операции против Ирана, представленный ему по итогам совещания советников по нацбезопасности на минувшей неделе, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По их данным, этот план предполагает проведение "короткой, но интенсивной кампании продолжительностью около трех дней".

Как сообщили собеседники издания, президент рассматривает подготовленные Пентагоном планы, предусматривающие нанесение ударов по иранским арсеналам беспилотников и ракет, объектам энергетической инфраструктуры и другим военным целям, несмотря на то, что накануне он заявил, что удары не начнутся до промежуточных выборов, намеченных на 3 ноября.

По словам американских чиновников, за последние месяцы представители силовых структур уже пять раз предлагали провести масштабные операции против Ирана или поддерживаемого им йеменского движения хуситов, однако Трамп каждый раз отвергал эти предложения.

Хроника 28 февраля – 09 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
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