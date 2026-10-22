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Президент США поблагодарил Путина за освобождение Хаббарда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия российского лидера Владимира Путина по освобождению находящегося в заключении в России американца Стивена Хаббарда.

"Мы говорили в основном о заложнике, и он был очень хорош в этом", - рассказал Трамп журналистам о своем разговоре с Путиным.

По его словам, российский лидер "ничего не просил взамен" за освобождение Хаббарда.

Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Хаббард возвращается в США.

"Это следовало сделать давно, еще при сонном Джо Байдене и глупых демократах", - написал президент.

20 октября американские СМИ сообщили, что власти США продвигаются к соглашению с Россией об освобождении осужденных в РФ американских граждан, в том числе Хаббарда. Накануне Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Путиным попросил его освободить из заключения Хаббарда.

В 2024 году Московский городской суд приговорил Хаббарда к шести годам десяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Как было установлено следствием, 72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года американец заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, по которому должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее $1 тыс. в месяц. Согласно фабуле дела, Хаббард прошел обучение, получил личное огнестрельное оружие, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными.

Дональд Трамп США РФ Владимир Путин
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