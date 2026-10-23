В Кремле опровергли сообщения, что освобождение Хаббарда было обменом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что освобождение американца Стивена Хаббарда в России было своего рода обменом на освобождение автора канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, задержанного ранее в Черногории.

"Это не так", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ со ссылкой на американского чиновника о том, что освобождение Хаббарда было не жестом доброй воли со стороны России, а по сути обменом, поскольку раньше был освобожден автор российского телеграм-канала "Рыбарь", задержанный в Черногории.