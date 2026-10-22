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Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоры с Тегераном.

"Нет, полагаю, мы не ведем переговоры. Так или иначе, что-то произойдет в ближайшее время, это произойдет очень скоро. Большинство считает, что это случится после выборов, и мы посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома.

Президент не уточнил, о чем конкретно идет речь.

По его словам, у Ирана "нет денег", а США уничтожили его армию, авиацию и флот.

В ночь на четверг Трамп заявил, что считает решение о проведении военной операции против Ирана одним из главных своих достижений.

"С Ираном - это было одним из самых выдающихся моих решений. Мы не допустили появления там ядерного оружия", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Ранее в среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила телеканалу Al Jazeera, что ни Израиль, ни США не планируют совместных действий против Ирана до промежуточных выборов. Президент также об этом говорил в последние недели.

Хроника 28 февраля – 22 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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