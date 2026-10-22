Иран не позволит безнаказанно наносить ущерб своей экономике

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Внешние силы не смогут подрывать экономику Ирана и при этом ожидать, что ответных мер не последует, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Об этом сообщает Press TV.

"У нас не будет такого положения дел, при котором жизненно важные элементы иранской экономики подвергнутся ударам, а экономическая система, которые допускает такие атаки, так и останется неприкасаемой и неуязвимой", - сказал он.

Он заверил, что Иран подготовил новые оружейные системы и задействует их в случае атаки на страну.

По его словам, военная мощь измеряется не только количеством ракет в арсеналах, но и способностью страны поддерживать устойчивое производство и размещение вооружений: "Мы продемонстрировали, что спустя месяцы после начала конфликта, мы по-прежнему заставляем другую сторону нести издержки".

Иран желает закончить конфликт на условиях, которые предотвратят еще одну вспышку насилия. В то же время Резаи подчеркнул, что иранские власти не откроют Ормузский пролив и не вернутся к переговорам, пока не будут выполнены семь условий, переданных через посредников США. Тегеран не будет вести дипломатический процесс, как раньше, но от дипломатии тоже не отказывается.

Командующий Армии Ирана Амир Хатами 22 октября в ходе визита на завод по производству БПЛА заявил о готовности вооруженных сил к "асимметричным боевым действиям". Он отметил, что войска усилили свой потенциал в сфере беспилотников и извлекли уроки из опыта прежних столкновений с США и Израилем. Хатами добавил, что в современной войне все большую роль играют беспилотники, микродроны и безэкипажные надводные аппараты.

The New York Times со ссылкой на источники писала, что американские и израильские военные подготовили планы возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США. Вероятными целями были названы энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также ракетный и беспилотный арсенал. Потенциальные удары не коснутся нефтеперерабатывающих заводов и нефтяной инфраструктуры, потому что президент США Дональд Трамп хочет предотвратить дальнейший рост топливных цен.