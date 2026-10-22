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ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию энергоблока №6

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблока № 6, сообщили представители станции в четверг.

"Получение лицензии – очередной этап планомерной работы по оформлению разрешительной документации станции в соответствии с российскими нормами и правилами в области использования атомной энергии. Лицензия выдана сроком на 10 лет - до 21 октября 2036 года", - говорится в канале станции в мессенджере Max.

Энергоблок №6 стал третьим, получившим лицензию Ростехнадзора: в декабре прошлого года она выдана на энергоблок №1, в феврале текущего - на энергоблок №2. Кроме того, станция получила лицензии на эксплуатацию радиационных источников и сухого хранилища отработавшего ядерного топлива.

"Лицензирование создает правовую основу для дальнейшей безопасной эксплуатации станции. При этом получение лицензии само по себе не означает возобновления выработки электроэнергии. Изменение режима работы энергоблока потребует отдельного решения и выполнения всех необходимых требований безопасности", - добавили на ЗАЭС.

ЗАЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС Росатом Ростехнадзор
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