Делегация из РФ примет участие в парламентском форуме БРИКС в Нью-Дели на следующей неделе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что российские парламентарии примут участие в 12-м парламентском Форуме БРИКС в Нью-Дели 26-27 октября.

"У нас планируется поездка на заседание представителей парламентов стран БРИКС. В рамках парламентского измерения будут проходить обсуждения очень важных вопросов", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он сообщил, что уже в воскресенье в Нью-Дели состоится встреча с председателем парламента Индии, и темы, связанные с законодательным обеспечением решения таких вопросов, как человекоцентричность, защита интересов государств-участников БРИКС, будут во главе повестки.

По словам Володина, в планах участие в четырех сессиях, также пройдет большое совещание председателей комитетов по международным делам. Кроме того, отметил он, на "полях" пройдут двусторонние встречи с главами парламентских делегаций стран-участниц объединения.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, основной темой форума является "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития". В рамках мероприятия пройдут четыре тематические секции.

27 октября пройдет заключительное мероприятие форума и депутаты вернутся в Москву. 29 октября в Госдуме планируется рассмотреть в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и последующие 2028-2029гг.