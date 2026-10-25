Поиск

Володин в Нью-Дели возложил венок в комплексе "Раджгхат" - месте кремации Махатмы Ганди

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и российские парламентарии в воскресенье отдали дань памяти лидеру национально-освободительного движения за независимость Индии Махатме Ганди, возложив венок к месту его кремации на территории мемориального комплекса "Раджгхат".

Память Ганди члены российской делегации почтили минутой молчания. Затем участники церемонии по традиции рассыпали на мемориал лепестки роз.

Мемориал представляет собой черную мраморную платформу, рядом с которой горит вечный огонь, символизирующий непреходящее наследие отца индийской нации.

Главы иностранных государств и высокопоставленные гости Индии регулярно возлагают венки к мемориалу "Раджгхат".

Володин во главе российской парламентской делегации находится в Индии с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит на посту председателя Госдумы в новом созыве.

Парламентарии в Нью-Дели примут участие в мероприятиях 12-го международного парламентского форума БРИКС. В этом году он проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума - "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".

Нью-Дели Индия Госдума Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 октября

Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет в район Норвежского моря

 Стратегический бомбардировщик ВВС США совершил полет в район Норвежского моря

Что произошло за день: суббота, 24 октября

Хуситы утверждают, что ударили по аэропорту в Эр-Рияде и объектам Saudi Aramco

Cтолкновения между протестующими студентами и спецназом произошли в Тиране

 Cтолкновения между протестующими студентами и спецназом произошли в Тиране

NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

 NIS запросила в Минфине США продление лицензии на продолжение деятельности после 30 октября

Путин внес в ГД на ратификацию договоры с Никарагуа о передаче осужденных к лишению свободы и о выдаче

РФ осуждает нападение на участников церковной службы в Иордании

США отменят пошлины на ряд товаров из Канады

Главные музеи Парижа закрыты в преддверии новой волны протестов

 Главные музеи Парижа закрыты в преддверии новой волны протестов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12560 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3970 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов