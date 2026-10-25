Володин в Нью-Дели возложил венок в комплексе "Раджгхат" - месте кремации Махатмы Ганди

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин и российские парламентарии в воскресенье отдали дань памяти лидеру национально-освободительного движения за независимость Индии Махатме Ганди, возложив венок к месту его кремации на территории мемориального комплекса "Раджгхат".

Память Ганди члены российской делегации почтили минутой молчания. Затем участники церемонии по традиции рассыпали на мемориал лепестки роз.

Мемориал представляет собой черную мраморную платформу, рядом с которой горит вечный огонь, символизирующий непреходящее наследие отца индийской нации.

Главы иностранных государств и высокопоставленные гости Индии регулярно возлагают венки к мемориалу "Раджгхат".

Володин во главе российской парламентской делегации находится в Индии с рабочим визитом. Это его первый зарубежный визит на посту председателя Госдумы в новом созыве.

Парламентарии в Нью-Дели примут участие в мероприятиях 12-го международного парламентского форума БРИКС. В этом году он проходит в столице Индии, которая председательствует в объединении. Основная тема форума - "Укрепление роли парламентов в обеспечении человекоцентричного развития".