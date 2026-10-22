Японские профсоюзы будут просить повышения зарплат не менее чем на 5%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшее в Японии объединение профсоюзов Rengo намерено добиваться от компаний увеличения зарплат работников не менее чем на 5%, а в идеале - на 6% на переговорах в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление объединения.

"Мы добивались роста зарплат как минимум на 5% три года подряд, - сказала журналистам председатель правления Rengo Томоко Ёсино. - Нам нужно постараться и сделать так, чтобы рост реальных зарплат стабильно превышал инфляцию не менее чем на 1 процентный пункт".

Rengo представляет интересы примерно 7 млн работников, или около 10% рабочей силы Японии.

Ежегодные переговоры между компаниями и профсоюзами, известные как "шунто", являются важным индикатором, позволяющим оценить будущую динамику потребительских цен в стране. Профсоюзы, входящие в Rengo, обычно подают свои требования примерно в феврале, а в марте становятся известны первые результаты.