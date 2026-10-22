Испания и Италия прекратили взаимный пограничный контроль

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Испания и Италия решили не продлевать взаимный пограничный контроль, который ввели после того, как Рим выразил недовольство наплывом десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеуту из Марокко летом этого года, сообщает МВД Испании в четверг.

"Испания договорилась с Италией об отмене пограничного контроля", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети X по итогам телефонного разговора глав МВД Испании и Италии Фернандо Гранде-Марласки и Маттео Пьянтедози.

Там отмечается, что решение вступает в силу 23 октября в 00:00 (01:00 по Москве).

Как сообщают западные СМИ, Пьянтедози и Гранде-Марласка договорились, что действующие ограничения продлеваться не будут. Кроме того, министры условились обмениваться информацией о мигрантах для обеспечения безопасности в Шенгенской зоне.

На прошлой неделе вопрос о снятии контроля обсудили премьер-министры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони. Обе страны продлили ограничения до 22 октября, за это время соответствующие ведомства должны были согласовать связанные с их отменой вопросы.

Италия впервые приостановила действие соглашения об открытых границах с Испанией 31 июля и заявила, что хочет убедиться, что ни один мигрант, который попал в Сеуту, не отправится в Италию. Мадрид в ответ принял аналогичные меры против Рима.

В конце июля в Сеуту, расположенную в Северной Африке и имеющую границы с Марокко, проникли около 72 тыс. мигрантов. Большинство из них были возвращены обратно в Марокко.