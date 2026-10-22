Поиск

Испания и Италия прекратили взаимный пограничный контроль

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Испания и Италия решили не продлевать взаимный пограничный контроль, который ввели после того, как Рим выразил недовольство наплывом десятков тысяч мигрантов в испанский город Сеуту из Марокко летом этого года, сообщает МВД Испании в четверг.

"Испания договорилась с Италией об отмене пограничного контроля", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети X по итогам телефонного разговора глав МВД Испании и Италии Фернандо Гранде-Марласки и Маттео Пьянтедози.

Там отмечается, что решение вступает в силу 23 октября в 00:00 (01:00 по Москве).

Как сообщают западные СМИ, Пьянтедози и Гранде-Марласка договорились, что действующие ограничения продлеваться не будут. Кроме того, министры условились обмениваться информацией о мигрантах для обеспечения безопасности в Шенгенской зоне.

На прошлой неделе вопрос о снятии контроля обсудили премьер-министры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони. Обе страны продлили ограничения до 22 октября, за это время соответствующие ведомства должны были согласовать связанные с их отменой вопросы.

Италия впервые приостановила действие соглашения об открытых границах с Испанией 31 июля и заявила, что хочет убедиться, что ни один мигрант, который попал в Сеуту, не отправится в Италию. Мадрид в ответ принял аналогичные меры против Рима.

В конце июля в Сеуту, расположенную в Северной Африке и имеющую границы с Марокко, проникли около 72 тыс. мигрантов. Большинство из них были возвращены обратно в Марокко.

Испания Италия Сеута
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями по украинскому урегулированию

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает

Рябков заявил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

 Рябков заявил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

Пашинян высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном в 2027-2028 гг.

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

"Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

 "Мы не для Африки, а вместе с Африкой": Ирина Абрамова — об ожиданиях от третьего саммита

КСИР сообщил об ударах по четырем судам в Персидском заливе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12498 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов