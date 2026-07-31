Италия приостанавливает действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Италии Антонио Таяни в пятницу объявил о временном прекращении действия Шенгенского соглашения с Испанией в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов в автономный город Испании Сеута на севере Африки.

"Временная приостановка Шенгенского соглашения с Испанией - необходимый выбор для защиты безопасности наших граждан и обороны европейских границ", - приводят западные СМИ его слова.

Он отметил, что данный кризис напоминает странам-членам ЕС о необходимости совместными усилиями охранять границы Евросоюза. Министр добавил, что для сдерживания потоков нелегальной миграции в Евросоюз, которая грозит в том числе терроризмом, нужна коллективная работа.

Как сообщалось, свыше 40 тыс. нелегальных иммигрантов прорвались за последние дни из Марокко в Сеуту на севере Африки. При этом, по некоторым оценкам, это число могло доходить до почти 50 тыс. и даже превышать эту цифру. В связи с этим накануне премьер Италии Джорджа Мелони предупредила Мадрид о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.

Между тем, по данным испанских властей, из Сеуты в Марокко добровольно вернулись уже 48 тыс. человек. При попытке перебраться из Марокко в Сеуту погибли не менее 57 человек.