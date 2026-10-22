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В Узбекистане запущен платежный сервис Google Pay, вскоре заработает Apple Pay

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Платежный сервис Google Pay начал работать в Узбекистане, сообщила пресс-служба Комитета по туризму страны.

"В Узбекистане запущен сервис Google Pay. В ближайшие дни ожидается также запуск сервиса Apple Pay. Технические работы в этом направлении ведутся Центральным банком, коммерческими банками, а также платёжными системами HUMO и Uzcard", - отмечает комитет.

По его информации, данный шаг направлен на создание комфортных условий для иностранных туристов в рамках реформ в сфере туризма, в том числе по интеграции ведущих мировых платёжных систем в национальную инфраструктуру.

"Основная цель - предоставить туристам возможность пользоваться в Узбекистане привычными и надёжными платёжными инструментами, которым они доверяют. Особое внимание уделяется рынкам Китая и Индии, откуда ожидается значительный рост туристического потока. Ведётся работа по интеграции с системами Alipay+ и NPCI International. В частности, в августе на инфраструктуре HUMO был запущен платёжный шлюз Alipay+", - уточняется в сообщении.

По информации комитета, HUMO и NPCI International (Индия) обсудили в Мумбаи практические вопросы реализации соглашения о трансграничных QR-платежах. Этот проект, объединяющий узбекски UzQR и индийскую платёжную систему UPI, позволит туристам из Индии оплачивать товары и услуги в торговых точках и пунктах обслуживания, сканируя QR-коды с помощью привычных им приложений.

Узбекистан Google Pay Apple Pay
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