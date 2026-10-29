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Т-Банк запустил оплату по QR-коду в Египте, Танзании и Кении

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU -Т-Банк запустил оплату покупок по QR-коду в Египте, Танзании и Кении, клиенты смогут расплачиваться через сервис в мобильном приложении без комиссии в этих странах Африки, сообщил банк.

Сервис T-Bank Pay по QR не требует наличия счета в иностранной валюте. Конвертация рублей в местную валюту происходит по внутреннему курсу банка на момент совершения операции.

Для оплаты необходимо отсканировать QR-код на платежном терминале или смартфоне продавца в разделе "Сканировать" приложения Т-Банка. На экране отобразятся название магазина, сумма покупки в местной валюте и итог в рублях. После этого клиент сможет выбрать счет для списания средств и подтвердить операцию. Пользователям также доступна оплата в рассрочку по кредитной карте.

"Мы видим укрепление связей России со странами африканского континента - россияне все чаще ездят в Африку на отдых и по делам. Помимо Египта, популярными туристическими направлениями становятся Танзания и Кения, развитие промышленности и строительства в этих регионах привлекает отечественных инвесторов. Поэтому мы расширяем список стран, в которых наши клиенты могут оплачивать покупки безопасно и удобно, пользуясь привычными финансовыми сервисами - как дома", - сказал директор по продукту T-Bank Pay Никита Буклиш.

Клиенты Т-Банка на сегодняшний момент могут отправлять деньги по номеру карты из России в 34 страны континента. По данным Т-Банка, с октября 2024 года по октябрь 2026 года объем таких переводов в денежном выражении вырос почти в 35 раз. По объему переводов лидируют Кения, Маврикий, Танзания, Замбия и Эфиопия. Услуга оплаты по QR-коду уже доступна в Армении, Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане.

Танзания Кения Египет T-Bank Pay Т-Банк Никита Буклиш
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