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Дания закупит дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Дании Йеппе Бруус объявил о намерении правительства приобрести дальнобойные ракеты воздушного и наземного базирования, сообщает Bloomberg.

Дания купит производимые норвежской компанией Kongsberg Gruppen ASA крылатые ракеты Joint Strike Missile для использования с датских истребителей-бомбардировщиков F-35, а также крылатые ракеты Anthem компании Covenant, которые можно запускать с земли.

Министр не уточнил, сколько ракет приобретет Дания, и стоимость контрактов. Он отметил, что страна должна получить возможность атаковать тыл потенциального неприятеля.

Bloomberg напоминает, что дальность Joint Strike Missile составляет 550 км, а Anthem, по различным данным, более 2 тысяч км.

В сентябре 2025 года датские власти объявили, что собираются снабдить вооруженные силы Дании ракетами дальнего радиуса действия и БПЛА. На тот момент Дания тратила до 3% от ВВП в год на оборону и собиралась нарастить к 2035 году показатель до 5%, в соответствии с поставленными НАТО ориентирами.

Дания НАТО Covenant Anthem Йеппе Бруус Kongsberg Gruppen ASA Минобороны
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