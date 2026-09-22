США по соглашению с Данией смогут модернизировать космическую базу в Гренландии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - США в рамках договора с Данией и Гренландией - автономной датской территорией - получат право провести модернизацию космической базы "Питуффик" на северо-западе Гренландии, говорится в тексте соглашения, размещенном на сайте Белого дома.

"США получат разрешение на модернизацию и расширение активности на космической базы "Питуффик", - отмечается в документе.

Согласно ему, США смогут создавать "оборонительные районы" в Нарсарсуаке на юге Гренландии и в Местерс-Виге на востоке острова. Помимо этого, США смогут организовывать дополнительные "оборонительные районы", активизировать военные операции и усиливать работу военных объектов.

В рамках договоренностей военнослужащие США, их техника, корабли и самолеты смогут беспрепятственно перемещаться между "оборонительными районами". Американские самолеты смогут свободно летать над Гренландией и ее территориальными водами, а суда - перемещаться в них и иметь доступ к подводной среде.

Участники соглашения обязуются вместе бороться против шпионажа в Гренландии.

Ранее 21 сентября президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии.