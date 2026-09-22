Поиск

США по соглашению с Данией смогут модернизировать космическую базу в Гренландии

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - США в рамках договора с Данией и Гренландией - автономной датской территорией - получат право провести модернизацию космической базы "Питуффик" на северо-западе Гренландии, говорится в тексте соглашения, размещенном на сайте Белого дома.

"США получат разрешение на модернизацию и расширение активности на космической базы "Питуффик", - отмечается в документе.

В миреЛидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на островеЛидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на островеЧитать подробнее

Согласно ему, США смогут создавать "оборонительные районы" в Нарсарсуаке на юге Гренландии и в Местерс-Виге на востоке острова. Помимо этого, США смогут организовывать дополнительные "оборонительные районы", активизировать военные операции и усиливать работу военных объектов.

В рамках договоренностей военнослужащие США, их техника, корабли и самолеты смогут беспрепятственно перемещаться между "оборонительными районами". Американские самолеты смогут свободно летать над Гренландией и ее территориальными водами, а суда - перемещаться в них и иметь доступ к подводной среде.

Участники соглашения обязуются вместе бороться против шпионажа в Гренландии.

Ранее 21 сентября президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии.

Дональд Трамп США Гренландия Нарсарсуак Питуффик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

 Парламент Молдавии одобрил введение ЧП в энергетике с 26 сентября

Что произошло за день: вторник, 22 сентября

ЕС утвердил продление части санкций против РФ и исключил из списков Усманова и Фридмана

Трамп предложил переименовать ИИ в "суперинтеллект"

Делегация Кубы покинула Генассамблею ООН после критики Трампом властей в Гаване

Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове

 Лидеры США, Дании и Гренландии подписали соглашение в сфере безопасности на острове

Трамп заявил об огромных запасах боеприпасов у США

СМИ сообщили, что постпреды ЕС согласовали продление санкций против России

 СМИ сообщили, что постпреды ЕС согласовали продление санкций против России

Президент США не исключил введения пошлин ради украинского урегулирования

Трамп в ООН спрогнозировал падение кубинского режима
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11891 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3758 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов