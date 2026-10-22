Трамп обвинил Иран в попытках поднять цены на нефть перед промежуточными выборами в США

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что в преддверии промежуточных выборах в США 3 ноября Иран прикладывает все усилия с целью повысить нефтяные цены.

"Иран делает все в его силах, чтобы повысить цены на нефть перед промежуточными выборами США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Они даже выдумывают фальшивые атаки, мины и все остальное, потому что через Ормузский пролив нефти теперь поступает больше, чем когда-либо раньше за период с начала конфликта", - заявил американский лидер.

Также Трамп повторил, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники передавало, что руководство Ирана считает политические позиции Трампа наиболее уязвимыми в данный момент, перед скорыми промежуточными выборами в США 3 ноября. "Иранские лидеры ожидают, что Трамп будет менее чувствителен к высоким ценам на энергоресурсы после выборов, так что Тегеран пытается нанести максимальный урон, наращивая атаки в Ормузском проливе", - утверждало WP.