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WP сообщила о стремлении Тегерана оказать давление на Трампа до выборов 3 ноября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Руководство Ирана полагает, что оно может в наибольшей степени повлиять на президента США Дональда Трампа в данный момент, перед скорыми промежуточными выборами в США 3 ноября, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам представителей иранских властей и дипломатов из региона, для лидеров Ирана следующие недели дают важнейший простор для действий. Они ожидают, что Трамп будет менее чувствителен к высоким ценам на энергоресурсы после выборов, так что Тегеран пытается нанести максимальный урон, наращивая атаки в Ормузском проливе.

Два иранских чиновника рассказали, что правительство уделяет первостепенное внимание грядущим выборам в США с целью оказать максимальное воздействие на Трампа.

Один западный чиновник рассказал изданию, что США каждый день ведут операцию по защите судоходства в Ормузском пролив, используя истребители, БПЛА, силы специальных операций для сопровождения судов. Однако Иран в свою очередь в сентябре в среднем проводил в неделю 30 атак на суда в проливе.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании, в октябре Иран атаковал более 20 судов, одно из них затонуло. В аналитической компании Kpler полагают, что тем не менее, за период с середины августа до конца сентября объемы вывозимой через Ормузский пролив нефти возросли; при этом неоднократно показатели экспортированной за день нефти приближались к значениям до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля этого года.

Кроме того, как отметил один западный дипломат, Иран, активнее атакуя суда в Ормузском проливе, пытается использовать это как рычаг давления для переговоров по завершению конфликта Ирана и США.

Новый иранский министр обороны Мехрдад Ахлаги Кетабчи заверил 18 октября, что Иран готов дать масштабный отпор в случае новой агрессии со стороны США.

Хроника 28 февраля – 19 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Kpler Иран США Ормузский пролив Мехрдад Ахлаги Кетабчи Дональд Трамп
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