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Власти Румынии усилят разведку, противодействие дронам и минам в Черном море

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Высший совет обороны Румынии под руководством президента страны Никушора Дана на заседании в четверг принял решение ускорить развертывание средств ведения разведки, борьбы с беспилотниками и минами в районе Черного моря, сообщает румынское радио.

"Приоритетами, в частности, названы развитие возможностей по наблюдению за обстановкой на море, борьба с морскими минами и совершенствование мер противодействия беспилотникам", - говорится в сообщении.

Кроме того, планируется провести межведомственные учения и обновить планы действий.

Еще одной темой обсуждения стало сотрудничество с прибрежными союзниками по вводу в эксплуатацию Черноморского центра безопасности. В частности, Бухарест намерен улучшить сотрудничество с Болгарией и Турцией.

"Члены совета также проанализировали то, как можно усилить координацию в рамках НАТО. К этому относится усиление сдерживания и обороны на восточном фланге альянсе, поиск новых средств реагирования на угрозы в черноморском регионе", - отмечают в свою очередь западные СМИ.

Участники заседания подчеркнули, что безопасность Черного моря является важнейшей составляющей безопасности Румынии и Евроатлантического региона; Румыния продолжит сотрудничать с союзниками и партнерами для защиты национальных интересов и предотвращения эскалации ситуации.

Румыния Черное море
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