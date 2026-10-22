Поиск

Париж готовится к возможным беспорядкам 24 октября, всемирно известные музеи будут закрыты

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Лувр, музей Орсе, музей Пикассо, Гран-Пале и музей Оранжери будут закрыты в субботу, 24 октября, в связи с запланированными в Париже манифестациями, передает в четверг BFM TV со ссылкой на заявление министерства культуры.

Решение принято из-за опасений, что события могут вновь перерасти в беспорядки.

Министерство культуры также призвало "все подведомственные ему учреждения" принять необходимые меры для обеспечения "безопасности посетителей", "защиты сотрудников" и "сохранности произведений искусства".

17 октября в ряде городов Франции, включая Париж, акции протеста против роста стоимости жизни и в поддержку учащихся обернулись хаосом и грабежами, напоминает телеканал.

"В преддверии новой волны протестов власти обещают усилить присутствие полиции, признав, что 17 октября они недооценили риски. (...) Мэрия Парижа призвала горожан "проявлять максимальную бдительность" в субботу, предупредив о возможной опасности "новых актов насилия со стороны погромщиков, не имеющих отношения к общественному протестному движению", - говорится в сообщении BFMTV.

Столичные власти отменили запланированные ранее на субботу массовые мероприятия в центре города.

Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил о готовности России договариваться с Украиной

WSJ узнала о просьбе Трампа к Маску снять ограничения с работы Starlink на Украине

Politico прогнозирует волну масштабных беспорядков в странах ЕС осенью и зимой

 Politico прогнозирует волну масштабных беспорядков в странах ЕС осенью и зимой

Brent остается в плюсе и торгуется у $111,39 за баррель

Ярмарка Art Basel Paris не будет работать 24-25 октября

 Ярмарка Art Basel Paris не будет работать 24-25 октября

В Чехии допустили смягчение санкций против РФ в случае согласия Москвы на переговоры по Украине

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями по украинскому урегулированию

Михельсон заявил, что глобального перепроизводства СПГ не бывает
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12503 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3961 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 119 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов