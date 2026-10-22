Париж готовится к возможным беспорядкам 24 октября, всемирно известные музеи будут закрыты

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Лувр, музей Орсе, музей Пикассо, Гран-Пале и музей Оранжери будут закрыты в субботу, 24 октября, в связи с запланированными в Париже манифестациями, передает в четверг BFM TV со ссылкой на заявление министерства культуры.

Решение принято из-за опасений, что события могут вновь перерасти в беспорядки.

Министерство культуры также призвало "все подведомственные ему учреждения" принять необходимые меры для обеспечения "безопасности посетителей", "защиты сотрудников" и "сохранности произведений искусства".

17 октября в ряде городов Франции, включая Париж, акции протеста против роста стоимости жизни и в поддержку учащихся обернулись хаосом и грабежами, напоминает телеканал.

"В преддверии новой волны протестов власти обещают усилить присутствие полиции, признав, что 17 октября они недооценили риски. (...) Мэрия Парижа призвала горожан "проявлять максимальную бдительность" в субботу, предупредив о возможной опасности "новых актов насилия со стороны погромщиков, не имеющих отношения к общественному протестному движению", - говорится в сообщении BFMTV.

Столичные власти отменили запланированные ранее на субботу массовые мероприятия в центре города.