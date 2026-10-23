Близ Парижа мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибший

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В департаменте Ивелин к западу от Парижа мужчина из автомобиля стрелял очередями по прохожим, один человек погиб и еще четверо получили ранения, сообщает BFMTV. Подозреваемого задержали.

Он начал стрелять вскоре после 10:30 по местному времени (11:30 по Москве), проезжая по трассе между городами Трапп и Куаньер. Задержали его на парковке у магазина. По данным источников BFMTV, ему 39 лет, полиция установила его личность.

Погиб 26-летний мужчина. В числе пострадавших - 12-летняя девочка, которую задело восемь раз. По словам мэра Ля-Веррьер, врачи стабилизировали ее состояние. Также госпитализированы мужчины в возрасте примерно 20 и 49 лет, их жизням ничто не угрожает.

Антитеррористическая прокуратура Франции расследует случившееся по статьям об убийстве и покушениях на убийство.

Мэр города Трапп Али Рабех заявил, что стрелявший демонстративно стрелял наугад и хотел учинить резню. Глава МВД Лоран Нуньес подчеркнул, что мотив стрелявшего пока не установлен, но создается впечатление, что он решил устроить "кровавую поездку".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокое сочувствие пострадавшим и семье погибших, а также всем жителям департамента Ивелин "в связи с этим жутким испытанием" и заверил, что вся страна с ними рядом. Он также поблагодарил полицейских за оперативное задержание подозреваемого.

Стрельба произошла на фоне напряженной ситуации во Франции в целом, связанной с недавними массовыми протестами и беспорядками.