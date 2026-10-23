Поиск

Близ Парижа мужчина открыл стрельбу по прохожим, есть погибший

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В департаменте Ивелин к западу от Парижа мужчина из автомобиля стрелял очередями по прохожим, один человек погиб и еще четверо получили ранения, сообщает BFMTV. Подозреваемого задержали.

Он начал стрелять вскоре после 10:30 по местному времени (11:30 по Москве), проезжая по трассе между городами Трапп и Куаньер. Задержали его на парковке у магазина. По данным источников BFMTV, ему 39 лет, полиция установила его личность.

Погиб 26-летний мужчина. В числе пострадавших - 12-летняя девочка, которую задело восемь раз. По словам мэра Ля-Веррьер, врачи стабилизировали ее состояние. Также госпитализированы мужчины в возрасте примерно 20 и 49 лет, их жизням ничто не угрожает.

Антитеррористическая прокуратура Франции расследует случившееся по статьям об убийстве и покушениях на убийство.

Мэр города Трапп Али Рабех заявил, что стрелявший демонстративно стрелял наугад и хотел учинить резню. Глава МВД Лоран Нуньес подчеркнул, что мотив стрелявшего пока не установлен, но создается впечатление, что он решил устроить "кровавую поездку".

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил глубокое сочувствие пострадавшим и семье погибших, а также всем жителям департамента Ивелин "в связи с этим жутким испытанием" и заверил, что вся страна с ними рядом. Он также поблагодарил полицейских за оперативное задержание подозреваемого.

Стрельба произошла на фоне напряженной ситуации во Франции в целом, связанной с недавними массовыми протестами и беспорядками.

МВД Эммануэль Макрон Франция Ивелин Трапп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Следственный комитет Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

 Следственный комитет Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

Таиланд отложил введение налога на выезд

 Таиланд отложил введение налога на выезд

Власти Австрии объявили о высылке четырех российских дипломатов

Что случилось этой ночью: пятница, 23 октября

Маск пожертвовал $445 млн республиканцам перед промежуточными выборами в США

Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

 Dow Jones завершил торги в небольшом плюсе, Nasdaq упал максимально с июня

Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

 Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

 Астрономы поставили под сомнение июньскую датировку "Звёздной ночи" Ван Гога

Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

 Пентагон начал учения стратегических ядерных сил Global Thunder

16 человек погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в Китае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12533 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 129 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов