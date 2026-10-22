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В Париже продлен до понедельника комендантский час в ряде районов города

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В некоторых районах Парижа продлен комендантский час, он будет действовать каждую ночь вплоть до утра понедельника, сообщает Le Figaro.

Согласно постановлению парижской префектуры полиции, опубликованному в четверг, в районе площади Республики и квартала Ле-Аль продлевается действие комендантского часа: он будет вводиться каждую ночь с 23:00 до 6:00 и продлится до утра понедельника.

Эта мера была введена после вспышки насилия и грабежей, произошедших в минувшие выходные.

Кроме того, префектура полиции вновь ввела запрет на "любые несогласованные собрания" в вечернее и ночное время с четверга на пятницу. Этот запрет касается, в частности, территорий вокруг Елисейского дворца, Национального собрания, Сената, Елисейских полей, а также вокзалов. Ограничения распространяются как на совершеннолетних, так и на несовершеннолетних.

Париж Сенат Национальное собрание Le Figaro
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