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Пентагон и Lockheed Martin заключили соглашение о производстве 850 стелс-истребителей F-35

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство войны США и компания Lockheed Martin объявили о заключении 10-летнего соглашения на производство 850 боевых стелс-истребителей пятого поколения самолетов F-35.

Сумма сделки не раскрывается. По словам президента Lockheed Джима Тайклета, этот шаг "закрепляет за данным самолетом роль ключевого фронтового истребителя свободного мира на долгие годы вперед".

Самолеты F-35 - которые активно применялись в боевых действиях в ходе американо-израильской войны против Ирана - выпускаются в трех модификациях - для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Стоимость каждого из них может превышать $100 млн.

"Мы коренным образом изменили подход к стабилизации оборонно-промышленной базы США, что позволит осуществлять производство в необходимых темпах и масштабах", - отметил в заявлении заместителя министра войны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкл Даффи.

По мнению американских военных, истребитель F-35 является одним из самых совершенных боевых самолетов в мире. На сегодняшний день на вооружении США и их союзников насчитывается более 1375 единиц F-35.

Lockheed Martin F-35 ВМС Иран Пентагон США
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