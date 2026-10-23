Дания готовится к задержанию судов с российскими грузами на Балтике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Копенгаген ведет подготовку пиратских операций против судов с российскими грузами; подобные действия будут неизменно встречать решительный отпор со стороны Москвы, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Дании.

"Дания с одобрением реагировала на силовые задержания странами НАТО, в том числе на Балтике, судов с российскими грузами и не исключает возможности подобных действий и со своей стороны. Дается понять, что ведется подготовка таких по сути пиратских операций", - заявили изданию в диппредставительстве.

Российское посольство в Дании неоднократно указывало на противоправный характер мер по ограничению свободы судоходства, отметили дипломаты.

Они подчеркнули, что "подобные действия будут неизменно встречать решительный отпор" со стороны РФ.

По их мнению, конфликтный потенциал в Балтийском море растет. Усилия стран НАТО по созданию препятствий для свободы судоходства и ограничению морских перевозок российских грузов еще больше усугубляют ситуацию, отмечается в статье.

"В целом обстановка на Балтике сегодня такова, что любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями", - резюмировали в посольстве РФ в Дании.