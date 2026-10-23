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16 человек погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в Китае

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Не менее 16 человек погибли и 32 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в уезде Бакен города Нагку в Тибетском автономном районе Китая, сообщает "Синьхуа".

По данным агентства на ночь пятницы, 11 пострадавших находились в тяжелом состоянии, а 21 получил легкие травмы.

В результате землетрясения обрушилось более 300 домов.

Отмечается, что ведется "дальнейшая оценка ущерба, причиненного землетрясением" и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

На место направлено более 300 сотрудников полиции, региональный пожарно-спасательный корпус мобилизовал 347 сотрудников в пострадавшие районы.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло в четверг в Тибетском автономном районе Китая.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:33 по местному времени (17:33 по Москве), находился на глубине примерно 173 км.

Китай Тибетский автономный район
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16 человек погибли, более 30 пострадали в результате землетрясения в Китае

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