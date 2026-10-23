Глава КНР призвал предпринять все усилия для минимизации потерь после землетрясения

Число пострадавших превысило 50 человек

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение о проведении всесторонних поисково-спасательных работ для спасения пропавших без вести и оказания срочной медицинской помощи пострадавшим после землетрясения магнитудой 7 баллов в Тибетском автономном районе Китая.

"Район, пострадавший от стихийного бедствия, расположен в высокогорном регионе с холодной погодой. Крайне важно внимательно следить за сейсмической активностью и изменениями погоды и проводить соответствующие спасательные операции, предотвращая вторичные стихийные бедствия", - цитирует Си Цзиньпина агентство "Синьхуа".

По его словам, важно приложить все усилия для минимизации потерь.

Он добавил, что необходимо выделить аварийно-спасательные средства и должным образом расселить пострадавших в результате стихийного бедствия, а поврежденную инфраструктуру отремонтировать как можно скорее.

В свою очередь, премьер Госсовета КНР Ли Цян поручил министерству по чрезвычайным ситуациям и управлению по борьбе с землетрясениями Китая продолжить мониторинг региона на предмет возможных повторных толчков.

По данным министерства по чрезвычайным ситуациям, в пострадавший район были направлены спасательные команды, а для оценки ущерба был задействован беспилотный летательный аппарат Wing Loong. Было мобилизовано в общей сложности 350 спасателей и 83 единицы техники.

Согласно последним данным в результате землетрясения погибли 16 человек, 54 получили ранения. Ранее сообщалось о 32 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Тибетском автономном районе Китая накануне.

Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 22:33 по местному времени (17:33 по Москве), находился на глубине примерно 173 км.