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США передали Погранвойскам Армении транспорт и оборудование на $1,4 млн

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - США передали Пограничным войскам Службы национальной безопасности Армении транспортные средства и специализированное оборудование на сумму $1,4 млн, сообщила пресс-служба американского посольства в Ереване.

Помощь предоставлена в рамках программы Госдепартамента США по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), и будет способствовать модернизации пограничной службы Армении, укреплению безопасности границ, говорится в сообщении.

"Оказанная поддержка отражает неизменную приверженность США укреплению потенциала Армении в сфере управления границами и содействию развития региональной взаимосвязанности, в том числе в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP)", - отметили в посольстве.

В августе Армения и США подписали меморандум о взаимопонимании, в котором отмечалось, что страны будут сотрудничать в сфере укрепления безопасности армянских границ в рамках наращивания потенциала проекта "Перекресток мира".

Инициированный армянским правительством проект "Перекресток мира" предполагает разблокирование всех транспортных коммуникаций в регионе, в частности, между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что практический этап реализации проекта TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity) начат на территории республики.

В августе 2025 года Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

Армения США
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