Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США по "Маршруту Трампа"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity). За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, только представители правящей фракции "Гражданский договор", против проголосовали 32 депутата от оппозиции.

Практический этап реализации проекта в Армении уже начался, говорил 22 октября премьер-министр Никол Пашинян.

В августе 2025 года Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.