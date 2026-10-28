Поиск

Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение с США по "Маршруту Трампа"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Парламент Армении ратифицировал рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа", Trump Route for International Peace and Prosperity). За ратификацию соглашения проголосовали 63 депутата, только представители правящей фракции "Гражданский договор", против проголосовали 32 депутата от оппозиции.

Практический этап реализации проекта в Армении уже начался, говорил 22 октября премьер-министр Никол Пашинян.

В августе 2025 года Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

Азербайджан Дональд Трамп Никол Пашинян США Армения TRIPP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил о продлении перекрестных полетов на МКС до 2030 года

Хуситы призвали эвакуировать аэропорт Адена из-за саудовского военного самолета

Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

 Два пассажирских поезда столкнулись в Испании

Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

 Косовские сербы готовят обвинение в госизмене в отношении Вучича

Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

 Москва намерена противодействовать попыткам помешать переговорам по Украине в Абу-Даби

В Белграде совершена попытка теракта у здания посольства Израиля

Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

 Расходы Пентагона на войну с Ираном достигли $47 млрд

Трамп заявил о возможности скорой встречи с Путиным и Зеленским

Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

 Лула да Силва назвал бегство Болсонару из страны "постыдным"

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12611 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3989 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов