Stadler опроверг планы поставок поездов Белорусской железной дороге

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский концерн Stadler не планирует поставок подвижного состава Белорусской железной дороге (БЖД), соответствующий комментарий концерн предоставил белорусскому новостному порталу officelife.media.

"Stadler полностью соблюдает санкции, введенные в отношении Беларуси. В результате санкций Stadler сократил производство на своем заводе в Минске до минимума", - говорится в комментарии.

"Переговоры с БЖД состоялись, но БЖД и Stadler не подписали контракт. Stadler осознает, что в текущих условиях ни поставка поездов в Беларусь, ни производство поездов в Беларуси не допускаются", - добавляет концерн.

Ранее первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Александр Хорошевич заявлял, что БЖД заключает контракт со Stadler, согласно которому белорусский завод швейцарского концерна поставит 30 электропоездов и 35 дизель-поездов.

Белорусский завод компании Stadler Rail Group "Штадлер Минск" открыт в 2014 году для производства подвижного состава для ширококолейных железных дорог, существующих в странах СНГ. Мощность составляет 120 вагонов в год. Швейцарский концерн с 2022 года начал перемещать заказы с белорусского предприятия на свои заводы в других странах. В июле 2023 года "Штадлер Минск" отказался поставлять поезда минскому метрополитену из-за западных санкций.

Между тем, тогда же, в 2023 году, концерн Stadler в своей отчетности заявил, что готов возобновить производство на своем заводе "Штадлер Минск" после снятия санкций. В сентябре прошлого года министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Ляхнович сообщал, что вопрос о восстановлении производства на "Штадлер Минск" прорабатывается с Россией.

