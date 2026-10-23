Таиланд отложил введение налога на выезд

Фото: Andrew Woodley/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда снова отложили введение налога на выезд в размере 1000 бат из-за сопротивления со стороны ассоциации тайских турагентств, заявил министр финансов страны, которого цитируют местные СМИ.

По оценкам ассоциации, это может привести к снижению годового дохода от туризма на 50-150 млрд бат ($1,48-4,45). При этом сам налог, по расчету Минфина, принесет стране $1,36 млрд в год.

Министр финансов Экнити Нититанпрапас заявил, что на решение отложить введение налога также повлияли рост цен на энергоносители и операционных расходов авиакомпаний на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обсуждается введение двух сборов - туристического в размере 450 батов для иностранных гостей и отдельного налога на выезд для всех авиапассажиров, базовую ставку которого предлагается установить на уровне 1 тыс. батов (около 2,4 тыс. рублей).

Как отмечают местные СМИ, туристический сбор, который в Таиланде планируют взимать со всех въезжающих иностранцев, не снят с повестки. Он находится в ведении министерства туризма и спорта.

Российские туроператоры подчеркивают, что влияние сбора на туристов будет зависеть от механизма его взимания. Наиболее удобный вариант - если он будет заложен в стоимость авиабилетов.

С 1 января по 17 октября 2026 года Таиланд принял 24,42 млн иностранных туристов, что принесло доход от туризма в размере 1,19 трлн бат ($35 млрд). На долю Китая пришлось 4,14 млн прибывших, за ним следуют Малайзия с 3,10 млн и Индия с 1,84 млн.