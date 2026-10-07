Туроператоры не ждут снижения спроса на Таиланд из-за новых сборов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Возможное введение налога на выезд и туристического сбора в Таиланде не приведет к снижению спроса на направление, поскольку их ставка несущественна, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Планируемый сбор в размере 450 батов - примерно 1,2-1,3 тысячи рублей по текущему курсу - составляет порядка 1-2% от средней стоимости путевки, которая сейчас находится на уровне 90-110 тысяч рублей на человека. На фоне общей цены поездки эта сумма сама по себе незначительна и едва ли окажет существенное влияние на спрос россиян", - считает коммерческий директор Tez Tour, эксперт РСТ Воскан Арзуманов.

По его словам, главный вопрос заключается в механизме взимания налога.

"Если обязанность по уплате переложат на туроператоров, турбизнес просто заложит этот сбор автоматически в общую стоимость тура, а при внесении его в авиабилеты туристам он и вовсе будет незаметен из-за постоянных колебаний тарифной сетки", - пояснил эксперт.

Как отметил член правления РСТ, гендиректор Space Travel Артур Мурадян, наиболее удобный механизм для взимания туристического сбора - включение платежа в стоимость перевозки.

"Сбор такого размера абсолютного влияния на спрос не окажет. По изначально озвученным планам сбор должен включаться во все международные авиабилеты. Тем самым турист даже не будет отдельно ощущать, что его оплачивает. Сложно представить более удобную механику, при которой платеж не создавал бы дополнительных действий для путешественника", - добавил он.

В РСТ также напомнили, что механизм оплаты туристического сбора принципиально важен для российского рынка. Если для самостоятельной уплаты потребуется международная банковская карта, это может создать технические сложности для части российских путешественников. При включении платежа непосредственно в авиабилет или стоимость тура эта проблема снимается.

Сейчас в Таиланде обсуждается введение двух сборов - туристического в размере 450 батов для иностранных гостей и отдельного налога на выезд, базовую ставку которого предлагается установить на уровне 1 тысячи батов (около 2 тысяч рублей) для всех авиапассажиров. Если обе инициативы будут приняты, дополнительные расходы туриста, прилетающего и улетающего из Таиланда самолетом, могут составить 1450 батов с человека.