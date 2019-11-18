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Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида

Роскомнадзор приостановил аккредитацию авторов экспертизы о сатанизме в творчестве Крида
Певец Егор Крид
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор приостановил на 120 дней аккредитацию трех экспертов межрегиональной общественной организации "Национальный совет социальной информации", которые в октябре изучили творчество рэпера Егора Крида (Булаткина) и решили, что оно губительно для национального самосознания.

Речь идет об экспертах Шабалиной, Симоновой и Волковой. Действие их аккредитации приостановлено, поскольку их экспертиза творчества Крида "не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции". Через 120 дней Роскомнадзор может окончательно лишить их аккредитации.

Приказ о ее приостановке глава Роскомнадзора Александр Жаров подписал 18 ноября.

Экспертиза песен Крида была опубликована на сайте Роскомнадзора. После того, как на нее обратили внимание СМИ и пользователи соцсетей, 25 октября ее убрали из открытого доступа. В отчете отмечалось, что все авторы исследования были аккредитованы Роскомнадзором, и их стаж экспертной деятельности превышал год.

В документе, в частности, говорилось, что Крид является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи".

По мнению автора документа, творчество музыканта направлено на отрицание семейных ценностей, а это "равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа". Медиасреда его выступлений вводит слушателей в стресс, блокирует развитие интеллекта и способность мыслить логически,"что способствует разрушению традиционных ценностей, преемственности поколений и разрушению государственных устоев". Поскольку художественной ценности песни Крида не представляют, эксперты предложили запретить их распространение среди несовершеннолетних.

В Роскомнадзоре в октябре заявили, что аккредитованные эксперты работают по заказу сторонних организаций, их работу ведомство не контролирует, но обязано публиковать их выводы.

Егор Крид Роскомнадзор

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