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Глава МВД Франции назвал стрельбу под Парижем терактом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил на брифинге, что стрельба по людям в департаменте Ивелин (Парижский регион) была терактом.

По его словам, действия 39-летнего мужчины, застрелившего человека и ранившего еще четверых, были "явно террористическим преступлением". Министр поблагодарил силовиков, которые "очень быстро задержали стрелявшего".

В департаменте Ивелин около 10:30 мужчина, ехавший на машине по автотрассе, стрелял очередями по прохожим. Погиб 26-летний мужчина, тяжелые ранения получила 12-летняя девочка. Подозреваемого задержала полиция недалеко от Траппа.

МВД Ивелин Лоран Нуньес Франция
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