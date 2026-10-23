Глава МВД Франции назвал стрельбу под Парижем терактом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил на брифинге, что стрельба по людям в департаменте Ивелин (Парижский регион) была терактом.

По его словам, действия 39-летнего мужчины, застрелившего человека и ранившего еще четверых, были "явно террористическим преступлением". Министр поблагодарил силовиков, которые "очень быстро задержали стрелявшего".

В департаменте Ивелин около 10:30 мужчина, ехавший на машине по автотрассе, стрелял очередями по прохожим. Погиб 26-летний мужчина, тяжелые ранения получила 12-летняя девочка. Подозреваемого задержала полиция недалеко от Траппа.