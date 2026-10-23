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Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине

Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что поговорит с главой компании SpaceX Илоном Маском о работе системы Starlink для украинских военных.

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"Я еще не разговаривал с Илоном Маском. Если систему не починили, я с ним поговорю. Я слышал, что ее работа налажена. Если есть какая-то проблема, я ее решу", - заявил Трамп журналистам у Белого Дома.

Американский лидер добавил, что ему неизвестно, кто несет ответственность за ограничение работы Starlink. "Понятия не имею. И я бы вам не сказал, если бы знал. С какой стати я вам сказал бы?" - отметил он.

Ранее в пятницу Трамп подтвердил, что Маск снял ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных, однако не стал комментировать, после его ли звонка предприниматель сделал это.

США Дональд Трамп Starlink Илон Маск Украина
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