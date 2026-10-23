Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что поговорит с главой компании SpaceX Илоном Маском о работе системы Starlink для украинских военных.

"Я еще не разговаривал с Илоном Маском. Если систему не починили, я с ним поговорю. Я слышал, что ее работа налажена. Если есть какая-то проблема, я ее решу", - заявил Трамп журналистам у Белого Дома.

Американский лидер добавил, что ему неизвестно, кто несет ответственность за ограничение работы Starlink. "Понятия не имею. И я бы вам не сказал, если бы знал. С какой стати я вам сказал бы?" - отметил он.

Ранее в пятницу Трамп подтвердил, что Маск снял ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных, однако не стал комментировать, после его ли звонка предприниматель сделал это.