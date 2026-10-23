Маск снял ограничения с работы Starlink на Украине

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Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что глава компании SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости работы системы Starlink для украинских военных, однако не стал комментировать, после его ли звонка предприниматель это сделал.

"Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил ли я или кто-то другой, не имеет значения. Полагаю, главное, что он все вернул, как было", - заявил Трамп журналистам в Вашингтоне.

По словам президента США, у него очень хорошие отношения с Маском.

Ранее в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп обратился к Маску с призывом отменить ограничения на Starlink для Украины. По ее данным, президент США звонил Маску, который, по утверждению источников издания, ранее распорядился замедлить работу системы на Украине.

Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска Starlink стала работать лучше; некоторые отмечали, что полностью ее функционал не восстановился.