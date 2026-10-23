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Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за договоренность по гуманитарной миссии в Алешках

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова поблагодарила супругу Дональда Трампа Меланию за договоренность по гуманитарной миссии в Алешках.

"При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области. От российской стороны вела переговоры я, от украинской – мой коллега омбудсмен Украины Дмитрий Валерьевич Лубинец", - написала Лантратова в своем канале в мессенджере Max.

"Благодарю первую леди США Меланию Трамп и всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие по организации гуманитарной миссии", - подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что приоритетом сейчас является оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. "Прежде всего важно уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и всего самого необходимого", - уточнила Лантратова.

"Кроме того, для граждан, которые изъявят желание покинуть зону боевых действий, будет обеспечен безопасный выезд. Для этого необходимо соблюдение режима тишины и создание безопасных условий для движения гуманитарного транспорта", - пояснила она.

Ранее в пятницу в Белом доме сообщили, что США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках, отметив, что первая леди США Мелания Трамп "обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки". "Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - говорилось в пресс-релизе американской администрации.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют усилия первой леди США Мелании Трамп по согласованию гуманитарной операции в Алешках. "Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Мелании Трамп, которые внесли существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки Херсонской области. В развитие договоренностей президентов Путина и Трампа при непосредственном участии госпожи Трамп была проделана большая работа уполномоченным президента Российской Федерации по правам человека Яной Лантратовой и ее коллегой с украинской стороны", - сказал Песков журналистам.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в пятницу, что российские военные с 04:00 27 октября прекратят огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

Яна Лантратова Мелания Трамп США Украина Алешки Херсонская область
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