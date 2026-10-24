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Омбудсмен РФ уведомила украинскую сторону о введении режима тишины в районе Алешек

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова уведомила украинского омбудсмена о режиме тишины с 4 утра 27 октября по Москве в связи с гуманитарной миссией в Алешках.

"Провела встречу онлайн с руководителем переговорной группы с украинской стороны Дмитрием Лубинцом. Основная тема - гуманитарная миссия в Алешках. Проинформировала, что с российской стороны режим тишины установлен с 27 октября 4.00 по московскому времени", - написала она в мессенджере Max.

По ее словам, Лубинец в свою очередь сообщил, что прекращение огня произойдет с 27 октября с 3:00 по киевскому времени, то есть, в одно и то же время.

"Обсудили ранее согласованные детали, все происходит в соответствии с проработанными договоренностями. Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны. Работа продолжается. О дальнейших действиях буду информировать", - уточнила омбудсмен.

В минувшую пятницу в Белом доме сообщили, что США удалось добиться прекращения огня между РФ и Украиной в Алешках, отметив, что первая леди США Мелания Трамп "обеспечила локальное перемирие между Россией и Украиной в районе города Алешки". "Обе страны согласились временно остановить все боевые действия в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию гражданского населения через специальный гуманитарный коридор", - говорилось в пресс-релизе американской администрации.

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Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют усилия Мелании Трамп по согласованию гуманитарной операции в Алешках. "В развитие договоренностей президентов Путина и Трампа при непосредственном участии госпожи Трамп была проделана большая работа уполномоченным президента Российской Федерации по правам человека Яной Лантратовой и ее коллегой с украинской стороны", - сказал он журналистам.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в пятницу, что российские военные с 04:00 27 октября прекратят огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках Херсонской области.

Алешки Украина Яна Лантратова Дмитрий Лубинец
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