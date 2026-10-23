Пляжи Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Все прибрежные зоны эмирата Умм-эль-Кайвайн в оАЭ закрыты для туристов в связи с разливом нефти с танкера, сообщает The Arab Weekly.

"Министерство изменения климата и окружающей среды ОАЭ сообщило о разливе нефти с танкера у берегов эмирата Умм-эль-Кайвайн, это послужило поводом для проведения работ по локализации разлива, а также экологической оценки. Все пляжи и прибрежные зоны временно закрыты", - пишет издание.

Как отмечает газета, пляжи эмирата будут закрыты до тех пор, пока специалисты не завершат оценку экологической ситуации и не определят необходимые меры для защиты морской среды.

Министерство призвало рыбаков, местных жителей и туристов избегать прибрежных районов и следовать указаниям властей.

Ранее в Шардже, Аджмане и Умм-эль-Кайвайне сообщали о странном запахе в воздухе, похожем на горящее топливо или утечку газа.