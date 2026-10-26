Туроператоры сообщили о закрытии пляжей в некоторых отелях эмирата Рас-эль-Хайма

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Часть популярных у российских туристов отелей эмирата Рас-эль-Хайма закрыли пляжи из-за разлива нефти с танкера в Персидском заливе, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

По информации РСТ, это отели Rixos Bab Al Bahar, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island и InterContinental Ras Al Khaimah, Movenpick Resort Al Marjan, Waldorf Astoria, Ritz-Carlton Ras Al Khaimah Al Hamra Beach, Sofitel RAK и Al Hamra Residences.

Пляжи SO, Anantara, Cove Rotana и Rixos Al Mairid остаются открытыми.

Как сообщалось, власти ОАЭ 23 октября зафиксировали разлив нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн, он расположен между Шарджей и Рас-эль-Хаймой. 24 октября департамент общественных служб эмирата Рас-эль-Хайма сообщил о закрытии пляжей эмирата до дальнейшего уведомления.

Рас-эль-Хайма - популярное направление отдыха россиян в ОАЭ. В 2025 году там отдохнули более 220 тыс. туристов из РФ, а Россия стала иностранным рынком №1 для эмирата. Высоким сезоном для путешествий в ОАЭ считается октябрь-апрель.