В КСИР заявили, что Иран станет кладбищем для войск США в случае вторжения

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Ядолла Джавани заявил, что если Соединенные Штаты предпримут наземную операцию, Иран превратится в кладбище для агрессора, передает агентство Fars.

Он отметил, что американские силы уже сталкиваются с трудностями в различных районах и на базах в регионе. По словам генерала, американские войска не смогут войти на незнакомую территорию и удерживать там свои позиции.

"Если враг совершит подобную ошибку, Иран станет местом гибели для вторгшихся иностранных войск - независимо от того, какой путь они выберут для проникновения в страну", - сказал Джавани.