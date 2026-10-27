КСИР сообщил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Танкер, шедший через Ормузский пролив, в его восточной части наткнулся на мину и загорелся, заявил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает IRNA.

"Несколько часов назад нефтяной танкер, отключивший систему автоматической идентификации, пытался пройти по несанкционированному восточному маршруту через Ормузский пролив. Судно наскочило на мину, в результате на его борту вспыхнул пожар", - утверждает КСИР.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

В КСИР вновь подчеркнули, что проход судов по не одобренным Ираном маршрутам Тегеран считает незаконным.