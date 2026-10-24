Командующий армией Ирана призвал войска поддерживать высочайший уровень боеготовности

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными войсками Ирана Али Джаханшахи во время внезапной проверки одной из бригад сухопутных войск призвал командиров всех подразделений поддерживать высочайший уровень боеготовности посредством оценки оперативных возможностей и координации действий с другими подразделениями, передает IRIB.

Любая халатность в условиях военного времени может "дорого обойтись", предупредил командующий.

Накануне начальник генерального штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что иранские войска готовы дать мощный ответ в случае повторного нападения США на Иран.

"Мы готовы дать врагу сокрушительный и решительный отпор", - написал Абдуллахи в социальной сети X.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также предупредил, что в случае возобновления полномасштабных военных действий Тегеран нанесет удары по нефтяным объектам и подводным кабелям в районе Персидского залива. Он добавил, что целями могут стать и объекты, связанные с искусственным интеллектом, и центры обработки данных.

Как сообщал телеканал Al Jazeera, на этом фоне глава иранского парламентского комитета призвал власти страны разрешить использование ядерного оружия, если США вновь совершат нападение на страну.

"Я призываю руководство Исламской Республики - в целях защиты страны и для обеспечения сдерживания - разрешить применение средств сдерживания, включая ядерное оружие, в случае нападения США на Иран", - заявил глава комитета по внутренним делам иранского парламента Мохаммад-Салех Джокар.