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Масштабные акции протеста пройдут во Франции

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Очередные акции протестов пройдут во Франции в субботу, сообщают местные СМИ.

В движении "Желтые жилеты", которое выражает недовольство, главным образом, ростом цен, призвали сограждан выйти на улицы. В движении назвали запланированные протесты "вторым актом".

В МВД обещали привлечь на 20% больше стражей порядка, чем 17 октября, когда по всей стране прошли масштабные беспорядки и столкновения с полицией.

В этот раз по всей стране привлекут 70 тыс. полицейских и жандармов, при необходимости будет задействовано 15 водометов для разгона участников беспорядков, объявил министр внутренних дел Лоран Нуньес. Кроме того, в операциях будут участвовать бойцы спецназа Национальной жандармерии GIGN и элитного подразделения национальной полиции RAID.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что24 октября будут разрешены только те манифестации, которые организованы по инициативе профсоюзов, причем их маршруты должны быть проложены так, чтобы обеспечить сохранность "коммерческих предприятий и общественных зданий".

"Общая рекомендация заключается в том, чтобы в ближайшие дни манифестации не проводились. Если речь идет о профсоюзных организациях, желающих продолжить акции, префекты предложат альтернативные маршруты. Если же организаторами выступают не профсоюзы, то везде, где это возможно, манифестации будут запрещены", - сообщил президент.

Музей Лувр, музей Орсе, музей Пикассо и Большой дворец в Париже закроются в субботу, чтобы не подвергать посетителей и произведения искусства опасности, сообщили в министерстве культуры.

На прошлых выходных в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста. Формально их организовали, чтобы привлечь внимание властей к росту цен, к проблемам в сфере образования. На практике существенная часть демонстрантов грабила магазины и целенаправленно искала столкновений с полицией.

Франция протесты
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