Главные музеи Парижа закрыты в преддверии новой волны протестов

Музей Пикассо в Париже Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Главные музеи Парижа закрыты в эти выходные, полиция стягивает силы для охраны правопорядке в городах по всей Франции на фоне ожидающихся новых протестов, сообщает Associated Press.

В субботу закрыты Лувр, Музей Орсе, Музей Пикассо и Большой дворец, где проходит большая выставка Сезанна. Ярмарка искусства Art Basel Paris открылась в пятницу, но всего на один день: она не работает 24-25 октября. Всю запланированную программу пришлось отменить.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что по всей стране охранять порядок будут более 70 тысяч полицейских. Будут подключены вертолеты, бронированные автомобили и водяные пушки.

Владельцы парижских магазинов всю неделю укрывали витрины, после того как в прошлые выходные более трех тысяч были разгромлены. В районе Площади Республики, где на прошлой неделе происходили масштабные погромы, витрины учреждений закрыты от мародеров деревянными панелями.

Префект полиции Парижа Патрис Фор призвал владельцев магазинов нанимать охрану. Позднее ему пришлось объяснять, что защита правопорядка и бизнеса все же является ответственностью государства.

Новые акции протеста запланированы в Париже и Марселе. Однако манифестации в Лионе, Ницце, Монпелье и ряде других городов были запрещены властями.