РФ осуждает нападение на участников церковной службы в Иордании

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает вооруженное нападение на участников церковной службы в губернаторстве Керак на западе Иордании, заявили в МИД РФ.

"Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Считаем недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на его сайте в субботу.

На Смоленской площади подтвердили "солидарность с дружественной Иорданией в борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях" и выразили соболезнования руководству и народу страны.

23 октября в губернаторстве Керак на западе Иордании было совершено вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы в деревне Хаммуд. По предварительным данным, семь человек погибли, 40 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ).